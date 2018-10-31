Себастьян Ахо побил рекорд Рона Фрэнсиса, набрав очки в 12 матчах подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает на своём льду «Бостон Брюинз». Счёт после первого периода — 1:0 в пользу хозяев.

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо продлил результативную серию до 12 матчей подряд со старта сезона. 21-летний финн сделал результативную передачу на Майкла Ферланда. Всего на счету финского нападающего стало 17 (4+13) очков в девяти матчах.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Это лучший результат не только в истории «Каролины», но и в истории всей франшизы. Общий рекорд принадлежал бывшему генеральному менеджеру «Харрикейнз» Рону Фрэнсису (период «Хартфорд Уэйлерз»), который в сезоне-1984/85 набирал очки в 11 матчах подряд со старта сезона. «Хартфорд» выступал в НХЛ на протяжении 18 сезонов (1979-1997), после чего клуб переехал в Каролину.