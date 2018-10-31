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Дубль Маршана помог «Бостону» обыграть «Каролину», у Зыкова передача

Дубль Маршана помог «Бостону» обыграть «Каролину», у Зыкова передача
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился Брэд Маршан. Трижды ассистировал партнёрам форвард «Бостона» Патрис Бержерон. Голкипер «Брюинз» Ярослав Галак отразил 42 броска.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут и не сумел отметиться результативными действиями. На счету Валентина Зыкова передача.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Баффало Сэйбрз» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Автором победной шайбы в овертайме стал Джонни Годро.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2 : 3
1:0, 1:2, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Ферланд (Ахо, Зыков) – 17:54 (5x4), 1:1 – Пастрняк (Крюг, Бержерон) – 32:22 (5x4), 2:1 – Хэмилтон (Стаал) – 38:33 (5x4), 2:2 – Маршан (Бержерон) – 39:42 (5x4), 2:3 – Маршан (Бержерон) – 45:23 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
1 : 2
1:0, 0:0, 0:1, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Айкел (Поменвиль) – 16:30 (5x5), 1:1 – Ткачук – 59:04 (6x5), 1:2 – Годро (Джордано, Монахан) – 62:40 (3x3)
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