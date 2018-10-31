Дубль Маршана помог «Бостону» обыграть «Каролину», у Зыкова передача

«Бостон Брюинз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился Брэд Маршан. Трижды ассистировал партнёрам форвард «Бостона» Патрис Бержерон. Голкипер «Брюинз» Ярослав Галак отразил 42 броска.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут и не сумел отметиться результативными действиями. На счету Валентина Зыкова передача.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Баффало Сэйбрз» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Автором победной шайбы в овертайме стал Джонни Годро.