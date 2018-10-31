Форвард «Каролины» Андрей Свечников не смог набрать очки в восьмом матче подряд

«Бостон Брюинз» победил «Каролину Харрикейнз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников снова завершил матч без набранных очков. Российский форвард провёл на льду ровно 13 минут. В игре с «Бостоном» уроженец Барнаула сыграл 22 смены, за которые отметился двумя бросками по воротам.

Сухая серия 18-летнего нападающего длится уже восемь матчей, в которых его общая полезность составила «-5». В 12 матчах сезона на счету Свечникова 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1» и 12 штрафных минутах. В среднем за игру Андрей проводит на льду 12 минут 41 секунду.