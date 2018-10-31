Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: третья группа участников

В официальном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте» продолжается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».
Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попадут по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей! Из первой группы в следующий раунд вышли «Локомотив» и ЦСКА, из второй группы дальше пробились СКА и «Спартак».
В третью группу для голосования вошли клубы:
— «Металлург» (Магнитогорск);
— «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
— «Ак Барс» (Казань);
— «Амур» (Хабаровск);
— «Сибирь» (Новосибирск);
— «Автомобилист» (Екатеринбург).
Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».