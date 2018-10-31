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Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: третья группа участников

Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: третья группа участников
Хоккей / КХЛ

В официальном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте» продолжается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».

Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попадут по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей! Из первой группы в следующий раунд вышли «Локомотив» и ЦСКА, из второй группы дальше пробились СКА и «Спартак».

В третью группу для голосования вошли клубы:

— «Металлург» (Магнитогорск);

— «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

— «Ак Барс» (Казань);

— «Амур» (Хабаровск);

— «Сибирь» (Новосибирск);

— «Автомобилист» (Екатеринбург).

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».

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