Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: третья группа участников

В официальном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте» продолжается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».

Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попадут по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей! Из первой группы в следующий раунд вышли «Локомотив» и ЦСКА, из второй группы дальше пробились СКА и «Спартак».

В третью группу для голосования вошли клубы:



— «Металлург» (Магнитогорск);



— «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);



— «Ак Барс» (Казань);



— «Амур» (Хабаровск);



— «Сибирь» (Новосибирск);



— «Автомобилист» (Екатеринбург).

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».