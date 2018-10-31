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Егор Дугин отправился с «Трактором» на выездной матч с «Барысом»

Егор Дугин отправился с «Трактором» на выездной матч с «Барысом»
Хоккей / КХЛ

«Трактор» отправился в Астану на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», который пройдёт 1 ноября.

Тренерский штаб челябинского клуба взял с собой следующих хоккеистов:

Вратари: Сергей Мыльников, Александр Судницин, Василий Демченко;
Защитники: Артём Бородкин, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Алексей Петров, Ник Бэйлен, Григорий Желдаков, Игорь Исаев;
Нападающие: Александр Рыбаков, Сергей Сентюрин, Егор Дугин, Йонас Энлунд, Данил Губарев, Райан Стоу, Евгений Лапенков, Александр Шаров, Семён Кокуёв, Антон Глинкин, Марсель Шолохов, Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов, Александр Тридчиков.

В заявку «Трактора» попал форвард Егор Дугин, который в предыдущем матче со «Спартаком» (4:1) получил микротравму.

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