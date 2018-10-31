Буре: штаб сборной России работает по самым современным стандартам

Легенда российского хоккея Павел Буре прокомментировал состав национальной команды на первый этап Евротура – Кубок Карьяла, а также отметил современные тенденции работы сборной.



«С первым этапом Евротура в сборной начинается подготовка к чемпионату мира и к более глобальной цели – Олимпийским играм в Пекине. Поэтому штаб сборной, наши тренеры будут рассматривать самые разные варианты и кандидатов. Разный возраст вызванных игроков нужен для необходимого баланса как на льду, так и в раздевалке.



С мнением, что на чемпионате мира будут играть только игроки НХЛ из-за его позднего начала, не соглашусь. Да, у нас достаточно сильных хоккеистов в заокеанской лиге, но нам нужно готовить и тех рябят, кто играет в КХЛ. Их у нас тоже много. Но не каждый будет готов играть на мировом первенстве, физическое состояние в мае у всех будет разным. Не факт, что НХЛ поедет на следующие Игры, поэтому мы, как и перед Олимпиадой в Пхёнчхане, должны быть готовы к любому варианту. Необходимо дать практику выступления на международном уровне как можно большему числу кандидатов.



Отмечу, что штаб сборной у нас работает по самым современным стандартам. Если мы внимательно посмотрим на работу сборной Канады, то увидим, что состав там определяет не только тренер или генменеджер, а так называемая «менеджерская группа». Внутри неё работает генеральный менеджер, тренеры – канадцы приглашают не одного, а трёх-четверых ведущих тренеров НХЛ, а также аналитическую, статистическую и другие службы.



Одна голова хорошо, а несколько — лучше. Точно так же работает и наш штаб сборной, возглавляемый Романом Ротенбергом, который много внимания уделяет аналитике, теоретической подготовке, чтобы у тренеров всегда была полная и объективная информация. Решение о составе у нас принимает не только главный тренер, оно всегда – коллегиальное. Считаю, что в этом мы идём в ногу со временем», — сказал Буре.

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