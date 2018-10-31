Мартемьянов: в сборной четыре игрока «Автомобилиста», но я бы взял ещё

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с финским «Йокеритом», в котором его команда переиграла соперника со счётом 3:1.



«Первый период мы играли не очень хорошо, но спасибо нашему голкиперу, который подчистил всё, что можно и что нельзя в первом, а также в третьем периоде. Уверенная игра вратаря вселила дух в команду, очень хорошо сыграли спецбригады большинства и меньшинства. Очень нервозная игра сегодня, «Йокерит» — один из лидеров Западной конференции. Считаю, что матч был очень напряжённый, спасибо парням, что отдали все силы за команду и для победы.



Много удалений, нервозность? Думаю, что да. Заряженность у обеих команд. Матч шёл кость в кость, моменты были. Стычки были, драки, никто не хотел уступать. Игра была очень хорошая и по накалу запредельная.



Когда увидим Торченюка и Гареева? После перерыва мы надеемся, что увидим. Они уже сыграли один матч за наш фарм-клуб «Горняк», сейчас тренируются, готовятся. Думаем, что ещё один или два матча проведут за них. И дальше, скорее всего, парни уже поедут с нами в поездку после перерыва.



Какие планы на Дениса Мингалеева? Я не знаю. У меня в планах выздоровление наших ребят. Дениса я с начала сезона ещё не видел, в руках не держал. Если все поправятся, то будет перебор. Так что пока не знаю.



Согласен ли с выбором тренерского штаба сборной, взявшего четырёх игроков «Автомобилиста»? Я бы ещё кого-нибудь взял, команда идёт на первом месте. Вообще, конечно, парни заслужили своей игрой. Толя Голышев, Алексей Василевский, Никита Трямкин — молодцы, неплохой хоккей показывают. Дай бог, чтобы они и там сыграли удачно. Будем переживать за наших парней.



Алексей особенно был заряжен сегодня? Все заряжены были, игра шла кость в кость, накал очень понравился», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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