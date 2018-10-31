Кокарев: «Амур» навязывал борьбу, но мы выстояли и идём дальше

Капитан «Витязя» Денис Кокарев рассказал, за счёт чего его команде удалось обыграть «Амур» со счётом 4:1.



«Эмоции у меня самые положительные! Сегодня, после четырёх поражений подряд, у нас была очень важная игра. Ребята — молодцы, выиграли, теперь надо готовиться к следующей встрече. Зрителям спасибо, они хорошо нас поддерживали. Игра была плотная. Несмотря на то что мы вели в счёте, «Амур» неплохо играл и двигался. Они навязывали борьбу, но мы выиграли, так что идём дальше.



Эмоции перехлёстывали, все прекрасно понимали, что сегодня надо выиграть. Хорошо, что выстояли в меньшинстве. На выезде мы неплохо играли моментами, как, например, это было в матче с Уфой. Но нам не хватило голов. Впереди создали много моментов, но испытали проблемы с реализацией. Так что работаем над этим, причина в нас самих. Будем потихоньку выбираться», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

8 новичков сборной России. Кто они такие и почему получили вызов Некоторые из них не играли даже в олимпийской сборной.