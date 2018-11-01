Хиетанен: трудно сказать, почему «Динамо» не даются игры против «Спартака»

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», который состоится 5 ноября.

«Трудно сказать, почему нам не даются игры против «Спартака». Считаю, что мы эти матчи играем в большинстве моментов не хуже соперника, но допускаем ошибки в обороне и при реализации моментов в атаке, из-за чего теряем очки.

В этом сезоне мы также хорошо действовали на протяжении значительной части матча со «Спартаком», дважды вели в счете, но упустили преимущество и проиграли. Теперь сделаем всё, чтобы в следующем дерби реабилитироваться и порадовать болельщиков. Нам это очень нужно, поскольку мы находимся близко к зоне плей-офф и должны подниматься вверх в таблице», — приводят слова Хиетанена «Известия».