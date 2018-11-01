Итоги дня НХЛ для россиян: передача Анисимова, безголевая «засуха» Голдобина

Сегодня в Национальной хоккейной лиге был сыгран один матч, в котором приняли участие двое российских хоккеистов.
Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 18 минут и 53 секунды, за которые однажды бросил по воротам. Голдобин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ, при этом его безголевая серия достигла 13 матчей. В этом сезоне он отличился лишь в одном матче, который состоялся на самом старте регулярного сезона (4 октября).
В активе форварда «Чикаго» Артёма Анисимова результативная передача, два броска и 71% выигранных вбрасываний, он сыграл 18.08.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|0
|0
|2
|0
|1
|71%
|18.08
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|2
|-
|18.53