Итоги дня НХЛ для россиян: передача Анисимова, безголевая «засуха» Голдобина

Сегодня в Национальной хоккейной лиге был сыгран один матч, в котором приняли участие двое российских хоккеистов.

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 18 минут и 53 секунды, за которые однажды бросил по воротам. Голдобин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ, при этом его безголевая серия достигла 13 матчей. В этом сезоне он отличился лишь в одном матче, который состоялся на самом старте регулярного сезона (4 октября).

В активе форварда «Чикаго» Артёма Анисимова результативная передача, два броска и 71% выигранных вбрасываний, он сыграл 18.08.