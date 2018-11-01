Брагин: Кравцов и Денисенко должны доказать, что достойны играть за сборную

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал выбор состава на суперсерию.

«Кравцов, Денисенко и Коваленко играют на Турнире четырёх наций? У нас две команды, не имеет значения, кто куда едет. В том году так же было. Сейчас у нас очень серьёзная конкуренция среди нападающих, поэтому не важно, кто где будет играть. Европейские сборные, кроме Чехии, везут очень сильные составы, приближенные к чемпионату мира. Эти ребята играют в клубах, поэтому мы не берём их в Канаду. Сыграют здесь, получат игровую практику. Они должны себя проявить и доказать, что достойны играть за сборную.

Подколзин? То же самое, у него хороший шанс. Марченко и Морозов тоже едут играть в Чехию. Будут играть своей тройкой, они неплохо выглядели в ВХЛ. Конечно, у него есть шансы. Мы Васю хорошо знаем. Самое главное его преимущество в том, что он может сыграть на любой позиции. Умеет играть, как в обороне, так и в атаке», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.