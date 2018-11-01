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Опубликованы составы команд на матч «Барыса» и «Трактора»

Опубликованы составы команд на матч «Барыса» и «Трактора»
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы астанинского «Барыса» и челябинского «Трактора» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало встречи — в 16:30 мск.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина);
Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Маклюков — Семёнов, Михайлис — Валк — Шевченко;
Липин — Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин.

«Трактор»:

Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Дугин — Стоу;
Никитин — Бородкин, Кравцов — Полыгалов — Глинкин;
Петров — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Тридчиков — Шолохов — Шаров, Сентюрин.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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