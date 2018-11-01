Опубликованы составы команд на матч «Барыса» и «Трактора»

Стали известны составы астанинского «Барыса» и челябинского «Трактора» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало встречи — в 16:30 мск.



«Барыс»:

Карлссон (Граховина);

Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Маклюков — Семёнов, Михайлис — Валк — Шевченко;

Липин — Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Исаев, Энлунд — Дугин — Стоу;

Никитин — Бородкин, Кравцов — Полыгалов — Глинкин;

Петров — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Желдаков, Тридчиков — Шолохов — Шаров, Сентюрин.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19