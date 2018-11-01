Граньяни: немного грустно, что я не играю теперь в Минске

Защитник клуба «Куньлунь Ред Стар» Марк-Андре Граньяни подвёл итоги проигранного матча с минским «Динамо» (1:4). Игрок рассказал о чувствах ностальгии по «Динамо», где он раньше играл.



«Динамо» сегодня хотело победить. Они были энергичнее нас. Нам нужно больше побеждать, чтобы оказаться в заветной восьмерке. На «Минск-Арене» я чувствую себя как дома, очень приятно сюда вернуться, мне нравится это место. Я провёл здесь два прекрасных года. Мне даже немного грустно, что сейчас я не играю в Минске. Почему нам не удалось забить в первом периоде? У Минска есть Энрот, он отличный вратарь», — передаёт слова хоккеиста корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



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