Серебряков: возможно, «Адмирал» испугался, играли ведь с топ-клубом

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мне уже приходилось играть в день рождения, когда играл в OHL, тогда мы победили, сегодня, к сожалению, не получилось.



Не знаю почему первый период вышел таким неудачным. Может испугались, играли то с топ-клубом, может спали, тяжело сказать. Но стартовый отрезок был не самый лучший в нашем исполнении. В субботу у нас повторная встреча с «Авангардом». Будем настраиваться, выйдем и покажем другую игру. А играть с ними можно. Хорошо, что собрались, не сдались, сегодня ребята молодцы, хорошо лезли на пятак, забили трудовые шайбы. Осталось в обороне надежней сыграть.



Вызов в сборную? Мне очень приятно, что меня пригласили. Стараюсь не зацикливаться на этом, готовлюсь каждый день, ставлю перед собой ежедневно новые вызовы, пытаюсь улучшать свою игру. О сборной буду думать, когда туда приеду», — цитирует Серебрякова официальный сайт клуба.