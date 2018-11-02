Первая шайба Каменева в НХЛ не помогла «Колорадо» обыграть «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (6:5), уступая в начале третьего периода 1:4.

В составе победителей голами отметились Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Джеймс Нил, Марк Джордано и Михаэль Фролик. У «Колорадо» дубль в активе Колина Уилсона, по голу на счету Шелдона Дриса, Карла Сёдерберга и Владислава Каменева, для которого эта шайба стала дебютной в Национальной хоккейной лиги, он забил в меньшинстве.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:0) благодаря шат-ауту бывшего голкипера СКА Микко Коскинена, который отразил 40 бросков. Дублем отметился Дрейк Каджула, по голу на счету Джейсона Гэррисона и Алекса Шьяссона.