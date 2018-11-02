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Первая шайба Каменева в НХЛ не помогла «Колорадо» обыграть «Калгари»

Первая шайба Каменева в НХЛ не помогла «Колорадо» обыграть «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (6:5), уступая в начале третьего периода 1:4.

В составе победителей голами отметились Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Джеймс Нил, Марк Джордано и Михаэль Фролик. У «Колорадо» дубль в активе Колина Уилсона, по голу на счету Шелдона Дриса, Карла Сёдерберга и Владислава Каменева, для которого эта шайба стала дебютной в Национальной хоккейной лиги, он забил в меньшинстве.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:0) благодаря шат-ауту бывшего голкипера СКА Микко Коскинена, который отразил 40 бросков. Дублем отметился Дрейк Каджула, по голу на счету Джейсона Гэррисона и Алекса Шьяссона.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
6 : 5
0:0, 1:4, 5:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Каменев – 23:22 (4x5), 0:2 – Дрис (Бэрри, Керфут) – 25:12 (5x5), 1:2 – Баклунд (Ткачук, Джордано) – 26:34 (5x5), 1:3 – Уилсон (Дрис, Коул) – 31:04 (5x5), 1:4 – Сёдерберг (Бурк) – 36:41 (5x5), 2:4 – Линдхольм (Джордано, Монахан) – 40:47 (5x5), 3:4 – Монахан (Хэнифин, Райан) – 45:21 (5x5), 4:4 – Нил (Годро, Вялимяки) – 50:52 (5x5), 5:4 – Джордано (Баклунд, Ткачук) – 53:47 (5x5), 6:4 – Фролик (Ткачук, Броди) – 54:54 (5x5), 6:5 – Ландеског (Уилсон, Керфут) – 58:57 (6x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4 : 0
0:0, 2:0, 2:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 20:18 (5x5), 2:0 – Гэррисон (Ридер) – 39:23 (5x4), 3:0 – Каджула (Хайра, Беннинг) – 46:49 (4x5), 4:0 – Шьяссон (Ридер, Драйзайтль) – 50:38 (5x5)
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