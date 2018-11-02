«Анахайм» потерпел седьмое поражение подряд, проиграв по буллитам «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» в серии буллитов уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3.

Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Кевин Хейз, реализовав большинство. На 33-й минуте Якоб Сильверберг восстановил равенство, но вскоре Бретт Хауден вновь вывел «синерубашечников» вперёд. «Уткам» удалось спастись в самой концовке встречи, поменяв вратаря на полевого игрока – отличился Рикард Раккель И всё же «Нью-Йорк» праздновал успех благодаря точным буллитам, победный бросок на счету Мики Зибаднежада.

Владислав Наместников провёл на льду 13 минут и 9 секунд. Павел Бучневич пропустил матч по решению главного тренера.

«Анахайм» потерпел седьмое подряд поражение, «утки» с 13 очками располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» (11) – 13-е на Востоке.