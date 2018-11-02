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«Анахайм» потерпел седьмое поражение подряд, проиграв по буллитам «Рейнджерс»

«Анахайм» потерпел седьмое поражение подряд, проиграв по буллитам «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» в серии буллитов уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3.

Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Кевин Хейз, реализовав большинство. На 33-й минуте Якоб Сильверберг восстановил равенство, но вскоре Бретт Хауден вновь вывел «синерубашечников» вперёд. «Уткам» удалось спастись в самой концовке встречи, поменяв вратаря на полевого игрока – отличился Рикард Раккель И всё же «Нью-Йорк» праздновал успех благодаря точным буллитам, победный бросок на счету Мики Зибаднежада.

Владислав Наместников провёл на льду 13 минут и 9 секунд. Павел Бучневич пропустил матч по решению главного тренера.

«Анахайм» потерпел седьмое подряд поражение, «утки» с 13 очками располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» (11) – 13-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 3
0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Хейз (Хауден, Хитил) – 21:42 (5x4), 1:1 – Сильверберг (Ракелль, Гецлаф) – 32:31 (5x4), 1:2 – Хауден (Веси, Стаал) – 34:29 (5x5), 2:2 – Ракелль (Гецлаф, Фаулер) – 59:34 (6x5), 2:3 – Цуккарелло – 65:00 ( ПБ)
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