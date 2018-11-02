«Анахайм» – «Рейнджерс»: Александр Георгиев стал главной звездой матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги«Анахайм Дакс» в серии буллитов уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 Б.

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев одержал победу в этом матче. 22-летний голкипер отразил 28 бросков из 30 в игровое время, после чего выиграл серию буллитов (отразив два буллита из двух). Российский вратарь был признан главной звездой матча. Второй звездой матча стал нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф, на счету которого ассистентский дубль. Тройку лучших замкнул ещё один форвард «уток» Рикард Ракелль — 2 (1+1) очка.

Георгиев после провального начала сезона (в матче с «Каролиной Харрикейнз» он пропустил восемь шайб) сумел выиграть второй матч подряд.