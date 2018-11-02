Владислав Каменев забил первый гол в НХЛ, отличившись при игре в меньшинстве

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» дома одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (6:5), уступая в начале третьего периода 1:4.

Форвард «Колорадо» Владислав Каменев в этом матче забросил первую шайбу в лиге. 22-летний нападающий открыл счёт в начале второго периода, отличившись при игре в меньшинстве. Каменев перехватил шайбу в своей зоне, после чего в одиночку затащил шайбу в чужую зону и расстрелял ворота Майка Смита.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард в игре с «Калгари» провёл на льду 11 минут 56 секунд (0.48 – в большинстве, 2.03 – в меньшинстве, показатель полезность «0»), отметился одним броском по воротам и двумя силовыми приёмами. Всего на счету Каменева стало 2 (1+1) очка в 8 матчах этого сезона.