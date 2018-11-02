Худобин об отсутствии практики: гоню из головы посторонние мысли, но это тяжело

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги рассказал, как он справляется с ролью сменщика Бена Бишопа.

«Это тяжело, хотя я гоню из головы посторонние мысли и говорю себе: что будет, то будет. Не играть на протяжении двух недель непросто. А потом ещё и приходится выходить против таких соперников. Более частая игра позволяет оставаться в ритме», — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь одержал победу в матче с «кленовыми листьями». Голкипер отразил 31 бросок по воротам и был признан первой звездой встречи. Худобин вышел на лёд в третий раз в сезоне (впервые с 16 октября) и одержал вторую победу.