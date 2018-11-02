Монтгомери: Бишоп хорош, поэтому не получается давать Худобину играть чаще

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1) в матче регулярного чемпионата оценил игру российского голкипера Антона Худобина.

«Он сыграл невероятно. Он каждый день играет с энергией и помогает всем улыбаться. Бен Бишоп играет хорошо, поэтому у нас не получалось давать Антону играть чаще, но его хорошая игра очень полезна для его уверенности и командного духа. В нашем распоряжении есть два отличных вратаря», — цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь одержал победу в матче с «кленовыми листьями». Голкипер отразил 31 бросок по воротам и был признан первой звездой встречи. Худобин вышел на лёд в третий раз в сезоне (впервые с 16 октября) и одержал вторую победу.