C. Джонс: Бобровский стоял, как стена, впрочем, ничего нового

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс отметил игру вратаря Сергея Бобровского в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1). Российский голкипер по ходу встречи отразил 44 броска из 45.

«Он был невероятен. У «Сан-Хосе» было достаточно моментов. Но Бобровский стоял, как стена, и совершил несколько выдающихся сейвов. Впрочем, ничего нового», — цитирует Джонса официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь пропустил встречи с «Сент-Луис Блюз» (7:4) и «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ). Он остался в запасе и в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:5), однако вышел на замену после того, как Йоонас Корписало пропустил три гола за 13 минут. В этом сезоне до матча с «Шаркс» 30-летний Бобровский имел удручающую статистику. На его счету были две победы в семи матчах при коэффициенте надёжности 3,58 и проценте отражённых бросков 88,2.