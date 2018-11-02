Бобровский — о 44 сейвах: я сосредоточился на своей работе, я часть «Коламбуса»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский после победы над «Сан-Хосе Шаркс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал свою игру. В матче с «акулами» Сергей отразил 44 из 45 бросков по воротам.

«Я чувствую себя частью команды, и я делал свою работу. Не пытался креативить, потому что мне это не нужно. Я просто сосредоточился на своей работе, играл в свою игру и получал удовольствие», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь пропустил встречи с «Сент-Луис Блюз» (7:4) и «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ). Он остался в запасе и в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:5), однако вышел на замену после того, как Йоонас Корписало пропустил три гола за 13 минут. В этом сезоне до матча с «Шаркс» 30-летний Бобровский имел удручающую статистику. На его счету были две победы в семи матчах при коэффициенте надёжности 3,58 и проценте отражённых бросков 88,2.