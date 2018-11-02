Кудашов: Ли и Бывальцев не так давно ещё играли за «Амур», они мотивированы

Тренер СКА Алексей Кудашов рассказал о подготовке санкт-петербургской команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».

«После каждой игры проходит разбор полётов, выясняются и выявляются слабые и сильные стороны прошедшего матча. Когда шайба не идёт, естественно, уделяем внимание хладнокровию в завершении. Когда не удаётся как следует сыграть в обороне – акцентируем внимание на этом.

Чего ждём от соперника? Думаю, того же самого, чего и от большинства команд, приезжающих в Питер, – плотной обороны, которую будет очень тяжело преодолеть, и контратак.

Игра Мальцева? Пока играет нормально. Какие-то авансы не будем выдавать сейчас. Идём от игры к игре. Пока те матчи, что он сыграл, он провёл достойно.

Настрой Ли и Бывальцева? Естественно, ребята мотивированы – не так давно они ещё играли в этой команде. Наверное, им и комфортнее будет – они знают сильные и слабые стороны многих игроков соперника», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.