Ежов: назвали сына Тайсоном, нам с женой просто понравилось имя

Голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов отметил, что семейная жизнь для него складывается непросто. Супруга и дети периодически навещают спортсмена, однако вопрос с получением российского гражданства по-прежнему не решён.



«Моя супруга – канадка, она приезжает только на время. К сожалению, ничего не поменялось. Вот через пару недель жена с детьми уезжает на два с половиной месяца. Остаюсь один. Есть ли решение? Если только жена и дети примут российское гражданство. Думаем сейчас над этим. Есть друзья, которые, надеюсь, помогут.



Почему назвали сына Тайсоном? Это не в честь кого-то. Просто нам с супругой имя понравилось», — приводит слова Ежова официальный сайт КХЛ.

В этом сезоне 31-летний вратарь провёл 21 матч в «регулярке». Он отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,25.