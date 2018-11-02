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«Автомобилист» обыграл «Сочи», продлив победную серию до шести матчей

«Автомобилист» обыграл «Сочи», продлив победную серию до шести матчей
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

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Хозяева забросили две шайбы в первом игровом отрезке стараниями Найджела Доуса, реализовавшего большинство, и Стефана Да Косты. Во втором периоде преимущество уральцев укрепил Анатолий Голышев, на что коллектив Сергея Зубова ответил в заключительной трети матча благодаря голу Юрки Йокипакки в большинстве. Окончательный счёт на последней минуте установил Доус, забросивший шайбу в пустые ворота.

«Автомобилист» продлил победную серию до шести матчей и одержал 24-ю победу в 25 играх сезона. Черноморская команда проиграла в третий раз за последние четыре игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 1
2:0, 1:0, 1:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Доус (Голышев, Паре) – 09:08 (5x4), 2:0 – Да Коста (Доус, Бодров) – 15:27 (5x5), 3:0 – Голышев (Мамкин, Да Коста) – 37:09 (5x5), 3:1 – Йокипакка (О'Делл, Росен) – 46:48 (5x4), 4:1 – Доус – 59:05 (en)
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