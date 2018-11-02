«Автомобилист» обыграл «Сочи», продлив победную серию до шести матчей

«Автомобилист» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.



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Хозяева забросили две шайбы в первом игровом отрезке стараниями Найджела Доуса, реализовавшего большинство, и Стефана Да Косты. Во втором периоде преимущество уральцев укрепил Анатолий Голышев, на что коллектив Сергея Зубова ответил в заключительной трети матча благодаря голу Юрки Йокипакки в большинстве. Окончательный счёт на последней минуте установил Доус, забросивший шайбу в пустые ворота.



«Автомобилист» продлил победную серию до шести матчей и одержал 24-ю победу в 25 играх сезона. Черноморская команда проиграла в третий раз за последние четыре игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.