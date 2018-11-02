Зубов: «Автомобилист» показал «Сочи», как надо реализовывать моменты

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал выездное поражение в матче с «Автомобилистом» (1:4).



«Сегодня команда соперника показала нам, как надо правильно реализовывать моменты, бросать шайбы, не выдумывать, а уверенно доводить шайбу до ворот. К сожалению, в этом плане «Сочи» ещё предстоит учиться и учиться. В третьем периоде пошли ва-банк, но всё, что удалось, — это один гол.



Не доводили шайбу до ворот? Вы же видели, когда атакует «Автомобилист» и есть возможность для броска, то незамедлительно идёт сильный нацеленный бросок. Мы пытаемся что-то искать, на синей линии делаем такие детские ошибки, вот это я и имел в виду», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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