Лайне: потом встретимся с «Флоридой» и выясним, кто выиграл «Глобальную серию»

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал итоги второго матча «Глобальной серии» с «Флоридой Пантерз», состоявшегося в Хельсинки, — последние праздновали успех 4:2.



«Я не знал, что по сумме двух матчей счёт равный, но сейчас узнал, и это стало бесить. Мы потом ещё встретимся и разберёмся, кто выиграл. Что изменилось здесь, что я забил четыре гола? Всё дело в чистой воде из-под крана. Очень освежает. Я на всю жизнь запомню каждую секунду, что мы провели здесь», — передаёт слова Лайне корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Первый матч закончился победой «Джетс» — 4:2.

Лайне, ставший вторым бомбардиром прошлого регулярного чемпионата, в этом сезоне набрал девять очков – забросил семь шайб и сделал две результативные передачи.