Лукоянов: не секрет, что настрой на татарстанское дерби — злой

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился ожиданиями от «татарстанского дерби» с нижнекамским «Нефтехимиком».



«Тут лишнего даже говорить не стоит. Как с детских и юношеских возрастов было противостояние Нижнекамска и Альметьевска, так оно дошло и до взрослой команды, загадкой это не будет. Всем всегда интересно посмотреть на дерби, каждая игра интересная и зрелищная. Первый матч мы выиграли, но это уже осталось в истории. Сегодня новая игра, и состояние команд уже другое.



Тренеры как-то по-особенному настраивают? Такого нет, мы всегда готовимся ко всем командам одинаково. Единственное, добавляется пара слов. И, наверное, в нашей команде есть люди, которые, как и я, знают, что такое дерби, и где-то в глубине себя относятся к таким матчам по-особенному, злее, и лучше настраиваются», – цитирует Лукоянова «Спорт Бизнес Online».

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