Крикунов: в Нижнекамске у меня был принцип — бери юный талант и доводи до звезды

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился воспоминаниями о приходе в «Нефтехимик» в 2001 году.



«Совсем недавно мы с «Динамо» приезжали на выезд в Нижнекамск, мне здесь всегда рады, столько друзей работает в «Нефтехимике». В холле висит большой баннер, возвещающий о юбилее, и я присоединяюсь к многочисленным поздравлениям клубу, где провёл много счастливых лет. Первый раз меня пригласили сюда в 2001 году, сразу после «Ак Барса». Согласовали с Казанью переход недели за три, и я приступил к работе.



Команда подобралась классная: Грабовский, Коньков, Пестушко – для всех «Нефтехимик» стал прекрасным трамплином. Я руководствовался принципом «бери молодого таланта и доводи его до уровня звезды». Это сейчас Михаил Грабовский — игрок, сделавший себе имя в мировом хоккее, сыгравший полтысячи матчей в НХЛ. А тогда это был совсем молодой паренёк, о котором слышали только в Белоруссии», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.