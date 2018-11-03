Опубликованы составы команд на «татарстанское дерби»

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:00 мск.



«Нефтехимик»:



Ежов (Макаров);

Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;

Огурцов — Брынцев, Падакин — Нестрашил — Хайруллин;

Шарипзянов — Семенов, Шиксатдаров — Якимов — Здунов;

Волгин — Тимашов, Авцин — Аркалов — Порядин.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Яруллин — Марков, Зарипов — Ткачёв — Галиев;

Батыршин — Юдин, Лукоянов — Попов — Потапов;

Глухов — Бурмистров — Клинхаммер.



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