Опубликованы составы команд на «татарстанское дерби»

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и казанского «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:00 мск.
«Нефтехимик»:
Ежов (Макаров);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Огурцов — Брынцев, Падакин — Нестрашил — Хайруллин;
Шарипзянов — Семенов, Шиксатдаров — Якимов — Здунов;
Волгин — Тимашов, Авцин — Аркалов — Порядин.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Марков, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Батыршин — Юдин, Лукоянов — Попов — Потапов;
Глухов — Бурмистров — Клинхаммер.
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