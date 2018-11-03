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Экс-игрок «Северстали» Малевич перешёл в «Арлан»

Экс-игрок «Северстали» Малевич перешёл в «Арлан»
Хоккей / Прочие

Защитник Владимир Малевич перешёл в хоккейный клуб «Арлан», сообщает «Шайба.kz». Напомним, 33-летний хоккеист недавно расторг контракт с череповецкой «Северсталью».

В нынешнем сезоне Малевич принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, записав в актив один гол при показателе полезности "-4".

В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны также выступал за «Арлан», где сыграл 52 матча в регулярном чемпионате Казахстана и заработал 16 (2+14) очков при показателе полезности "+19" и 42 минутах штрафа. В плей-офф он провёл 19 встреч и набрал 7 (1+6) баллов при показателе полезности "+7" и 8 минутах штрафного времени.

Отметим, что Владимир Малевич выступал за ряд клубов КХЛ, среди которых «Нефтехимик», «Витязь», «Атлант», «Торпедо», «Сочи», «Югра» и «Амур».

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