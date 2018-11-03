Александр Радулов пропустит ближайшие матчи «Далласа» из-за травмы

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы, сообщил журналист Мэттью Дефрэнкс со ссылкой на главного тренера клуба из Техаса Джима Монтгомери.



Россиянин вернулся в Даллас и пропустит оставшиеся матчи выездного турне «звёзд». Радулов ранее пропустил из-за повреждения две недели, но вернулся в игре с «Монреаль Канадиенс» и отметился голом, однако после этого пропустил игру с «Торонто Мэйпл Лифс».



В этом сезоне на счету Радулова пять заброшенных шайб и шесть результативных передач в шести матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матч без набранных очков.



Радулов не поможет команде в матчах с «Вашингтон Кэпиталз» (4 ноября), «Бостон Брюинз» (6 ноября) и «Коламбус Блю Джекетс» (7 ноября).

Александр Радулов вновь выбыл из строя из-за травмы