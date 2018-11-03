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«Локомотив» победил «Слован», Салак оформил «сухарь»

«Локомотив» победил «Слован», Салак оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» оказался сильнее «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Братиславе и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

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Судьба противостояния была решена в концовке второго периода, когда «железнодорожники» забросили две шайбы в течение 20 секунд. Сначала голкипера хозяева Марека Чильяка огорчил Андрей Локтионов, а затем Степан Санников. В третьем периоде преимущество гостей укрепил Даниил Апальков. Голкипер ярославцев Александр Салак отыграл на ноль, отразив 17 бросков.

«Локомотив» прервал серию из двух поражений, а команда Владимира Орсага уступила в 5-й раз за последние шесть матчей регулярного чемпионата. «Железнодорожники» закрепились на 4-й строчке на Западе, а словацкий клуб остался на 10-м месте.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2018, суббота. 19:30 МСК
Слован
Братислава
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Локтионов (Апальков) – 38:09 (5x5), 0:2 – Санников (Аверин) – 38:29 (5x5), 0:3 – Апальков (Кронвалль, Кутузов) – 50:12 (5x5)
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