«Локомотив» победил «Слован», Салак оформил «сухарь»

«Локомотив» оказался сильнее «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Братиславе и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.



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Судьба противостояния была решена в концовке второго периода, когда «железнодорожники» забросили две шайбы в течение 20 секунд. Сначала голкипера хозяева Марека Чильяка огорчил Андрей Локтионов, а затем Степан Санников. В третьем периоде преимущество гостей укрепил Даниил Апальков. Голкипер ярославцев Александр Салак отыграл на ноль, отразив 17 бросков.



«Локомотив» прервал серию из двух поражений, а команда Владимира Орсага уступила в 5-й раз за последние шесть матчей регулярного чемпионата. «Железнодорожники» закрепились на 4-й строчке на Западе, а словацкий клуб остался на 10-м месте.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.