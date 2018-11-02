Павел Бучневич впервые в этом сезоне не принял участия в двух играх подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги«Анахайм Дакс» в серии буллитов уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 Б.

В матче снова не принял участия российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич. Со старта сезона Бучневич проделал путь из первого звена «синерубашечников» в четвёртое и потерял место в спецбригадах большинства. На счету 23-летнего нападающего 5 (3+2) набранных очков в десяти играх.

Бучневич в третий раз в сезоне не попал в состав «Рейнджерс» по решению главного тренера Дэвида Куинна, однако впервые по ходу чемпионата это произошло в двух матчах кряду.

Ранее тренер, раскритиковав Бучневича, назвал россиянина «плюшевым»: «Каждый хоккеист считает, что очень старается и выкладывается на льду по полной. Но только с возрастом многие из них понимают, что такое настоящая тяжёлая работа. Я не требую от ребят, чтобы они каждую смену проводили по пять силовых приемов. Но они должны понимать, что не должны быть плюшевыми».

Перед матчем с «Дакс» американский специалист объяснил решение по Бучневичу следующим образом. «Игроки, победившие «Сан-Хосе Шаркс», заслужили остаться в составе», — сказал Куинн.