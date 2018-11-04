Стэмкос: Прайс — один из лучших вратарей в мире, это относится и к Василевскому

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» (4:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Мой гол? Я знал, куда хочу бросить. Шайба не шла, куда нужно в последних матчах, так что теперь я немного освободился от давления.

Игра вратарей? Кэри Прайс — один из лучших и талантливых вратарей в мире, но то же самое можно сказать и о Василевском. Он сыграл великолепно», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Российский вратарь отразил 34 броска из 35. Победа стала для него седьмой в сезоне, он делит лидерство в лиге по этому показателю с Фредериком Андерсеном из «Торонто Мэйпл Лифс».