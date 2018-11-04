Барри Тротц вышел на четвёртое место в истории НХЛ по проведённым матчам

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» одержал пятую победу кряду, уверенно обыграв «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Эберле, Джош Бейли и Скотт Мейфилд. Голкипер хозяев Томас Грайсс оформил шат-аут, отразив 35 бросков.

Для наставника «островитян» Барри Тротца этот матч стал 1537-м в его тренерской карьере на уровне НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли-2018 вышел на четвёртое место в истории НХЛ по проведённым матчам, улучшив результат завершившего карьеру Кена Хичкока.

Рекорд НХЛ принадлежит Скотти Боумэну (2141), второе место занимает главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль (1636), топ-3 замыкает Эл Арбур (1607).