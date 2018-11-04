Трое вратарей стали главными звёздами дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки не попали в тройку лучших, которую полностью образовали вратари.

Первой звездой дня стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 26 бросков во встрече с «Бостон Брюинз» (1:0). Финский голкипер отыграл на ноль в день рождения и подписания нового контракта.

Второй звездой стал вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, сделавший шат-аут в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0). Немецкий голкипер отразил 35 бросков.

Замкнул тройку лучших канадский вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отыгравший на ноль в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:0, 34 отражённых броска).