Коннолли: «Вашингтон» — слишком хорошая команда, чтобы не найти свою игру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли после поражения от «Даллас Старз» (3:4 ОТ) прокомментировал последние неудачи «столичной» команды.

«В последнее время мы часто теряем шайбу, а иногда надо действовать проще, не пытаться делать передачу там, где она может не пройти. Сейчас мы немного потеряли свою игру, но найдём её. У нас слишком хорошая команда, чтобы не найти. Всё будет нормально, надо просто подправить некоторые моменты. Нам надо провести сильный матч, играть все 60 минут. У нас это получится, но нужно больше самоотдачи от каждого», — цитирует Коннолли Washington Post.

Подопечные Тодда Рирдена после двух поражений подряд выпали из кубковой восьмёрки, занимая лишь пятое место в своём дивизионе.