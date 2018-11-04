Яшкин: «Вашингтон» почему-то играет в полную силу, только когда проигрывает

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Яшкин после поражения от «Даллас Старз» (3:4 ОТ) прокомментировал последние неудачи «столичной» команды.

«В плане силовой игры мы отработали неплохо, каждую смену проводили силовые приёмы. Любой игрок чувствует себя увереннее, когда играет больше. Ценю каждую смену, которую получаю.

Думаю, мы неплохо играем. Конечно, есть моменты, где можем прибавить. Например, почему-то ждём, когда начнем проигрывать, чтобы начать играть в полную силу. Понятно, нужно с самого начала действовать на сто процентов.

Моя роль в команде? Я максимально доволен. Команда отличная, и всё идет так, как должно идти. Очень рад здесь находиться», — цитирует Яшкина официальный сайт НХЛ.