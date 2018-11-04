Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Трактор» проиграл «Сочи», упустив преимущество в две шайбы

«Трактор» проиграл «Сочи», упустив преимущество в две шайбы
Хоккей / КХЛ

«Трактор» встречался с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Челябинске и закончилась со счётом 4:2 в пользу черноморской команды.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Хозяева обеспечили себе преимущество в две шайбы уже к 14-й минуте встречи благодаря голам Ника Бэйлена и Семёна Кокуёва, однако подопечные Сергея Зубова сумели переломить ход игры. Юрки Йокипакка реализовал большинство незадолго до сирены на первый перерыв, а во втором периоде хозяев огорчили Кирилл Воробьёв и Дамир Рахимуллин. В концовке встречи Роберт Росен поразил пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.

Черноморский клуб прервал серию из двух поражений, а «Трактор» проиграл впервые за три последние игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 4
2:1, 0:2, 0:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Бэйлен (Губарев, Петров) – 10:56 (5x5), 2:0 – Кокуёв (Петров) – 13:53 (5x5), 2:1 – Йокипакка (Коллинз, Росен) – 17:51 (5x4), 2:2 – Воробьёв – 27:04 (5x5), 2:3 – Рахимуллин – 32:33 (5x5), 2:4 – Росен – 58:35 (en)
Сюрпризы от Ильи Воробьёва. Состав сборной России вас приятно удивит
Без Дацюка и Гусева, но с Зерновым и Кадейкиным.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент