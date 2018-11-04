«Трактор» проиграл «Сочи», упустив преимущество в две шайбы

«Трактор» встречался с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Челябинске и закончилась со счётом 4:2 в пользу черноморской команды.



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Хозяева обеспечили себе преимущество в две шайбы уже к 14-й минуте встречи благодаря голам Ника Бэйлена и Семёна Кокуёва, однако подопечные Сергея Зубова сумели переломить ход игры. Юрки Йокипакка реализовал большинство незадолго до сирены на первый перерыв, а во втором периоде хозяев огорчили Кирилл Воробьёв и Дамир Рахимуллин. В концовке встречи Роберт Росен поразил пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.



Черноморский клуб прервал серию из двух поражений, а «Трактор» проиграл впервые за три последние игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.