Зубов: «Трактор» преобразился в последнее время, пришлось нелегко

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги выездного с «Трактором» (4:2). По ходу игры черноморская команда сумела отыграть дефицит в две шайбы.



«Играли сегодня с сильной командой. Знали, как «Трактор» преобразился в последнее время. Пришлось нелегко, сложный старт. Тяжело было найти эмоции, но мы их нашли, помог гол в большинстве в конце первого периода. Повезло где-то, выстояли в конце. Команде спасибо за самоотдачу, солидно закончили эту поездку», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.



В ходе выездной серии «леопарды» уступили «Металлургу» (1:4) и «Автомобилисту» (1:4), но при этом обыграли «Локомотив» (2:1) и «Трактор» (4:2). Черноморская команда вышла на пятое место в Западной конференции.

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