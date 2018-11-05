Купер — об уходе Айзермана: смена руководства освежила «Тампу»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об уходе из команды генерального менеджера Стива Айзермана, которого сменил Жюльен Брисбуа.



«Между Стивом и Жюльеном есть разница, однако смена прошла очень гладко. Я знаю, что ничего подобного не планировалось, но со стороны могло показаться, что Стив готовил Жюльена к этой работе. Я очень уважаю Жюльена за то, что, заняв это место, он не стал ничего менять, желая показать, что теперь он здесь главный.



Он понимает, что в клубе уже налажена работа, и ему надо только продолжить начатое. Стив был моим начальником в последние шесть лет, но смена руководства освежила команду. Жюльен очень энергичен, таких людей мало. Он всегда готов работать, не расслабляется, и это служит для меня сильнейшим стимулом», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Айзерман ушёл, чтобы возродить «Детройт». Там снова будут править русские? Он отдохнёт и непременно снова начнёт работать — поближе к семье, в клубе, где был капитаном.