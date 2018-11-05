Хартли: Березину понравилось играть в атаке, это был интересный вызов для него

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о предстоящей игре с «Куньлунь Ред Стар».



«Мы уже играли в Балашихе с «Куньлунем», и с тех пор у нашего соперника появился новый вратарь, Барри Браст, а также новый нападающий – Войтек Вольски. Это по-прежнему крайне опасная команда. Они одержали непростую победу над «Витязем», и мы должны быть готовы ко всему. Разумеется, мы разбираем противника, но многое, как обычно, зависит от команды. Сегодняшний матч – последний перед перерывом в регулярном чемпионате, и нам нужно постараться уйти на этот перерыв в хорошем настроении.



Игра защитника Березина на позиции форварда? Не думаю, что он выйдет в нападении сегодня, но это один из вариантов для нас, так как Макс здорово понимает, что требуется от игрока атаки. В игре с «Адмиралом» он смотрелся неплохо. Когда защитник играет форварда, это не только не совсем привычно для него, это ещё и дополнительная ответственность. Мне показалось, Березину понравилось в новом качестве, это был интересный вызов для него», — цитирует наставника пресс-служба «Авангарда».

Березин — о своей игре в атаке: такая вот пародия на нападающего