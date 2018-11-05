«Динамо» М — «Спартак»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Спартаком», который состоится сегодня, 5 ноября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);

Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;

Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Тарасов;

Меньшиков – Вишневский, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Пепеляев, Алексеев – Игумнов – Сидляров, Панкратов.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);

Калинин – Кулик, Филатов – Даугавиньш – Хохлачёв;

Дыбленко – Кутейкин, Лисин – Ганзл – Никонцев;

Гончаров – Провольнев, Карсумс – Зубов – Лещенко;

Косов – Воронин – Трунёв, Цыплаков.