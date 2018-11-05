«Динамо» М — «Спартак»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Спартаком», который состоится сегодня, 5 ноября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;
Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Тарасов;
Меньшиков – Вишневский, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Пепеляев, Алексеев – Игумнов – Сидляров, Панкратов.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Кулик, Филатов – Даугавиньш – Хохлачёв;
Дыбленко – Кутейкин, Лисин – Ганзл – Никонцев;
Гончаров – Провольнев, Карсумс – Зубов – Лещенко;
Косов – Воронин – Трунёв, Цыплаков.
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А московское «Динамо» наконец-то выиграет дерби со «Спартаком».