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ЦСКА — СКА: Хафизуллин открыл счёт шикарным броском в девятку

ЦСКА — СКА: Хафизуллин открыл счёт шикарным броском в девятку
Хоккей / КХЛ

В матче московского ЦСКА и петербургского СКА счёт открыл защитник гостей Динар Хафизуллин. На 6-й минуте игры Хафизуллину удался точнейший бросок в девятку, голкипер ЦСКА Маркус Юханссон не успел увидеть момент броска. Ассистентский балл записал в свой актив Сергей Плотников.

В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию «армейского» дерби.

Посмотреть видео гола Хафизуллина можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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