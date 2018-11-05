ЦСКА — СКА: Хафизуллин открыл счёт шикарным броском в девятку

В матче московского ЦСКА и петербургского СКА счёт открыл защитник гостей Динар Хафизуллин. На 6-й минуте игры Хафизуллину удался точнейший бросок в девятку, голкипер ЦСКА Маркус Юханссон не успел увидеть момент броска. Ассистентский балл записал в свой актив Сергей Плотников.



В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию «армейского» дерби.

Посмотреть видео гола Хафизуллина можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19