«Нефтехимик» — «Салават»: Тимашов получил «5+20», спровоцировав массовую стычку

Во втором периоде матча нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева» удаление до конца встречи получил защитник команды хозяев Николай Тимашов. Хоккеист «Нефтехимика» на 29-й минуте жёстко толкнул на борт форварда соперников Артёма Фёдорова. Нарушение Тимашова спровоцировало стычку между хоккеистами.



В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 1:0 в пользу подопечных Николай Цулыгина.

Посмотреть видео нарушения Тимашова также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19