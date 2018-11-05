Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Нефтехимик» — «Салават»: Тимашов получил «5+20», спровоцировав массовую стычку

«Нефтехимик» — «Салават»: Тимашов получил «5+20», спровоцировав массовую стычку
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева» удаление до конца встречи получил защитник команды хозяев Николай Тимашов. Хоккеист «Нефтехимика» на 29-й минуте жёстко толкнул на борт форварда соперников Артёма Фёдорова. Нарушение Тимашова спровоцировало стычку между хоккеистами.

В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 1:0 в пользу подопечных Николай Цулыгина.

Посмотреть видео нарушения Тимашова также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент