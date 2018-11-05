«Нефтехимик» — «Салават»: соперники устроили массовую драку на последних минутах

В концовке матча нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева» (2:3) произошла массовая драка, в которой приняли участие сразу шесть хоккеистов. Основными зачинщиками стали Эдуард Гиматов и Глеб Семёнов, получившие удаления «5+20».

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Счёт во встрече был открыт уже на 65-й секунде: точным броском отметился нападающий гостей Антон Бурдасов. Следующая шайба во встрече была заброшена только на 49-й минуте – Ильдар Шиксатдаров сделал счёт равным. Уфимцы вырвали победу благодаря голам Павла Коледова и Линуса Умарка, хозяева ответили лишь точным броском Дмитрия Огурцова.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19