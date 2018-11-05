Даугавиньш: «Спартак» выходил за двумя очками, не думая о победной серии

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:1).



«Выходили сегодня выиграть, забрать два очка, не думали о своей победной серии над «Динамо». Очень важная победа для нас, потому что таблица очень плотная, а у нас ещё был небольшой спад. Мы знали, что соперник будет играть активно, точно так же, как и в прошлый раз. Их конёк в этом сезоне — большинство, очень хорошее и опасное. Надо повнимательней играть. Опять они забили, имея на игрока больше, выровняли игру. Но мы сумели выйти вперёд, забросив в большинстве.



Было особенно тяжело, когда играли «4 на 6», так как всех игроков не разберёшь. Надо было играть близко к воротам и блокировать броски. Смогли выполнить это.



Равная игра? Две команды борются за более высокое место в таблице. Все хотят подняться повыше. К тому же московское дерби, фанаты гонят вперёд. Была интересная игра. Мы отдали инициативу из-за удалений. А в равных составах хорошо играли», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

«Спартак» вновь победил «Динамо» в московском дерби