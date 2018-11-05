Цулыгин: уже на «предсезонке» готовились разбивать легионерское звено «Салавата»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:2).



«Очень нужная в данный момент, перед перерывом, для нас победа, потому что была серия не очень удачных игр. Очень здорово, что ребята нашли в себе силы и характер, проявили мужество и выиграли такой непростой матч.



Разбили звено легионеров? Это не впервые. Они ещё в начале сезона были в разных звеньях, и на «предсезонке» мы это практиковали, потому что знали: когда сыграем в сезоне несколько игр, под них подстроятся и им будет сложно играть. Мы всё это наигрывали на «предсезонке», поэтому это не было сюрпризом для ребят. Мы выиграли игру, конечно мы довольны», — цитирует Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».



Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров:« Поздравляю «Салават» с победой. Интересный, на мой взгляд матч, получился. Обе команды хотели выиграть, но мы сегодня оказались слабее».

«Нефтехимик» уступил «Салавату Юлаеву»