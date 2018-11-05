Манукян — о четырёх голевых пасах: ребята начали надо мной смеяться

Форвард «Авангарда» Артём Манукян подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (5:1), в которой отметился четырьмя результативными передачами.



«После второй или третьей результативной передачи ребята уже смеялись. Просто получилось отдать хорошо, пацаны бросили удачно и забили. Ничего такого. Бывают игры, когда что-то лучше получается, и когда, наоборот, не получается. Но сегодня больше везло, откровенно говоря, и ребята хорошо попали, повторюсь. Я им благодарен за это.



В первом периоде я принял на себя сильный бросок? Я выкатился, защитник бросил и попал в не особо защищённое место, в нерв, и некоторое время я вообще не мог встать на ногу. Но потом собрался, не мог лежать, потому что шайба была у них, судья бы не свистнул. Такое бывает, это хоккей. Ничего страшного не случилось», — цитирует игрока официальный сайт команды.

«Авангард» одолел «Куньлунь», одержав третью победу подряд